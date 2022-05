Tauran LUC

Dynamique, volontaire, créatif et communiquant pédagogue j'aime avant tout mener des projets à leur termes dans une synergie de groupe. Mon évolution de carrière m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences, notamment en management d'équipes commerciales ou techniques, en stratégies commerciales et marketing, en animation d'équipe de terrain, en animation de réunions, en gestion des grands comptes, en négociations et conduite de projet en BtoB et BtoC. J'ai appris à être exigeant personnellement et vis à vis de mes équipes, persévérant concernant les objectifs fixés mais surtout pragmatique dans la réalisation des projets.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement commercial

Marketing opérationnel

Business strategy

Stratégie commerciale

Account management

Marketing stratégique

Management commercial

Stratégie d'entreprise

Gestion des entreprises