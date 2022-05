Teaki DUPONT-TEIKIVAEOHO

Entrepreneure dans la formation professionnelle et les ressources humaines depuis 15 ans.

Je travaille en français et en anglais pour des entreprises basées en Bretagne et ailleurs.

J'assume aussi les mandats de conseillère communautaire à Lorient Agglomération et de 1ère adjointe au Maire de Plœmeur, chargée de l'emploi, des ressources humaines, de la formation et l'insertion professionnelles.

De 2003 à 2011, j'ai fondé et développé les centres Pigier de Lorient et Brest. Avec mes 60 coéquipiers, nous avons formé plus de 2500 professionnels aux métiers de la coiffure de l'esthétique, du sanitaire et du social comme des services (notariat, immobilier, banque,...)



Mes compétences :

Mobilité internationale

Aide au recrutement

Formation professionnelle continue

Conseil en recrutement

Pédagogie

Formation professionnelle