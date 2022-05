Teddy MARCHAIS

Professional Hotel Catering • Barista Pro



Après une expérience enrichissante en hôtellerie de luxe et en restauration haut de gamme, j'ai approfondi pendant 3 ans environ, le métier de Barista "Sommelier du Café" (Domaine du café de spécialité).



Ainsi au travers de rencontres, d'échanges et d'expériences professionnelles intéressantes, j'ai pu acquérir les compétences et connaissances nécessaires à la magnificence de cet or noir pour le plus grand plaisir gustatif.



Aujourd'hui, je renoue avec mon métier initial, l'hôtellerie restauration et lui apporte l'expertise de Barista.



Naturellement je reste à l'écoute d'opportunités ou de nouveaux challenges me permettant de mettre à profit la pluralité de compétences que je possède. Dans le futur, je souhaite également apprendre le métier de torréfacteur et parfaire au travers de dégustation mon niveau d'analyse sensorielle.



Prêt à relever de nouveaux défis, j'ai à cœur de placer l'humain au centre de mon métier et de faire de la satisfaction des clients une priorité de chaque instant.



Mes compétences :

Résolution des conflits

Adaptabilité

Réactivité

Esprit d'équipe

Aptitudes relationnelles

Accueil physique et téléphonique

Formation professionnelle

Microsoft Windows

Gestion des conflits

Microsoft Office

Informatique

Gestion du stress

Autonomie professionnelle

Rigueur

Service client

Logiciel La Fourchette

Logiciel Orchestra

Omnipage

Logiciel Amadeus

Adobe Photoshop

PDF Converter

Google Sketchup

Adobe Illustrator

Evénementiels et salons

Organisation du travail

Réseaux sociaux

Salons professionnels

Organisation d'évènements

Comptabilité

Secrétariat

Gestion de la relation client

Facturation

Relation fournisseurs

Evénementiel

Hôtellerie

Réception Hôtellerie

Management

Restaurant gastronomique

Barista et Latte Art

Gastronomie

Coffee tasting

Ouverture de boutiques

Gestion de projet

Compétances interpersonnelles

Travail en équipe

Hôtel de luxe

Sens de l'organisation

Communication

Café

Leadership

Consulting en caféologie

Analyse des renseignements

Facilitateur

Gestion du personnel

Relation au tr