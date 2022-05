Teddy SIREAU

Après avoir obtenu un diplôme de BTS Bioanalyses et Contrôles au lycée Valin de La Rochelle en Charente-Maritime, j’ai travaillé au laboratoire de FranceAgriMer, durant cette période, j’ai réalisé des analyses courantes sur céréales. J’ai également travaillé dans un laboratoire d’œnologie ou j’ai pu pratiquer les analyses de routine sur des vins, pineaux et spiritueux ainsi que la validation du FOSS WineScan.



Ayant acquis la maîtrise des manipulations et d’analyses biochimiques et microbiologiques au cours de mes études, stages et expérience professionnelle. Je possède donc les compétences requises telles que la rigueur et la méthodologie indispensables à tout technicien de laboratoire.



Mes compétences :

Absorption atomique

Ionometrie

Cpg

foss winescan

ICP-MS