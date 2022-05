Téféry DULEME

A la recherche d'un poste de chargé de projet ou de conseillère en création d'entreprise.



Grace à mes expériences professionnelles, j'ai acquis de l'expérience dans le conseil:

Le conseil en création d'entreprise et l'environnement du créateur

Le management: équipe de 5 personnes durant différentes foires,

L’organisation de divers événements (conférences, colloques et assises)

La vente



Je suis passionnée par l'entrepreneuriat et le monde du bien-être.

La passion de l'entrepreneuriat implique que je m'épanouie dans l'accompagnement aux porteurs de projets ou l'intrapreneuriat.

Je me suis formé au massage californien et souhaite évolué dans le domaine du bien-etre et du loisir



Je suis aussi très active dans le milieu associatif:

-Membre du bureau de l’association « Be Girly and fit » : Trésorière et chargé de communication (accompagnatrice lors de la création)

-Membre actif de l'association "Bel matador" : Chorégraphe de danse folklorique martiniquaise

-Membre actif de l'association "Les Jardins de Martinique"



Mes compétences :

Management

Community management

Marketing

Retouche photo

Animation commerciale

Vente

Emotional Freedom Technique

Gestion des stocks

Modelage californien

Conduite de projet

Webmarketing