Teixeira FLORA

Mon objectif : assurer la pleine disponibilité de vos équipes afin qu'elles soient au plus près des clients et des prospects afin de répondre au mieux à leur aspiration .



Experte dans l'assistanat commercial , mon aisance relationnelle , ma rigueur, mon sens de l'organisation , mon autonomie , mon excellent rédactionnel me permettront d'être un réel appui à vos équipes.



Mon projet : rejoindre une équipe dynamique, ambitieuse et porter avec elle son ou ses projets.



Pour en savoir plus contactez-moi au 06 24 96 84 40 et ej vous invite à consulter mon profil

linkedin.com/in/flora-teixeira



Domaine de compétences

Commercial

.support des équipes commerciales

.prospection prise de rendez-vous pour les commerciaux

.contribue à l’élaboration et à la formalisation des propositions commerciales

.conseiller et orienter les clients, développer et fidéliser un portefeuille

.négociation et suivi des marchés et des devis

.appel d’offres : veille, préparation des dossiers

.administration des ventes : enregistrement des commandes, factures, suivi des

paiements, relance des impayés et gestion des litiges



Evènement , réseaux

.assister l’équipe dans l’organisation d’ événements (ateliers, forums, salons)

dans l’organisation générale signalétique, logistique, collaboration avec le

service communication, accueil des participants et des intervenants

.support et participation à l’animation de réseaux (e mailing, relance, accueil)



Administratif

. accueil physique et téléphonique

. secrétariat classique : traitement du courrier, organisations réunions,

séminaires, gestion des agendas

.reporting ,indicateurs, analyse post événement (bilan des forums, salons)

. commandes achats (fourniture de bureau, prestataire)

. créer et mettre à jour les supports de communication, les dossiers clients, les

tarifs



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Gmail

SAP SD Sales