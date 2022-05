Thi Le Nhung NGUYEN-DEROCHE

Biologiste de formation, j’ai acquis de nombreuses expériences en écologie, microbiologie, biologie moléculaire et physiologie végétale.

J’ai réalisé au cours de mes années de recherche plusieurs documents comme synthèses bibliographiques, rapports de projet, présentations dans les conférences nationales et internationales, rédaction scientifique et encadrement de stagiaires. En réalisant des expérimentations en microcosmes et mésocosmes, j’ai acquis une bonne formation en laboratoire pour transposer et adapter des techniques et concepts d’une discipline à l’autre, d’un habitat à un autre et d’un modèle biologique à un autre. Cette capacité d’adaptation me permettra d’apporter et d’intégrer mes connaissances et compétences scientifiques aux modèles développés dans différents domaines.

Je travaille de façon autonome dans un environnement pluridisciplinaire, regroupant des chimistes, biologistes, hydrologistes, mathématiciens, ingénieurs et sociologues. J’ai su maîtriser le planning de recherche et piloter les projets et organiser les essais sur le terrain ou en laboratoire. J’ai le sens de la rigueur en termes de délai et de budget de chaque mission menée.

Pour moi, les mots importants pour mon travail sont : Polyvalence – Flexibilité – Curiosité – Autonomie



Mes compétences :

Gestion de projets

Informatique

Rédaction scientifique

Communication

Vulgarisation scientifique

Recherche et Développement

BIOLOGISTE