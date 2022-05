Titulaire d'un Master 2 Gestion des RH à l’IAE Toulouse, je me suis orientée vers la fonction Paie et Administration du personnel. Le respect des échéanciers, la patience, les traitements avec égards et considération, les renseignements personnels avec la plus haute confidentialité me font croire que ce métier me conviendrait.



Mes compétences :

Ressources humaines

GTA

Paie

APE-EDI

ADP

GXP Link

WORD/EXCEL/PPT

Office RH