Thi-Thom PHAM

Après une expérience en agence de communication, 3 ans en plateforme d'affiliation et 4 ans au sein du groupe Ventadis - M6 (Mistergooddeal, M6Boutique et Mon Album Photo), je suis maintenant dans le secteur Automobile en tant que Responsable Acquisition chez Aramis Auto.

Mon nouveau challenge est donc d'allier le online (notre site web) et le offline (drive to call et to store, via nos 21 concessions partout en France). L'international pointe aussi le bout de son nez puisque Aramis Auto est présent en Allemagne depuis plus d'un an maintenant.



Mes compétences :

Acquisition clients

Affiliation

CRM

Partenariats

SEM

Bases de données

ROI

Management

Retargeting

Communication