Thibault DEVILLERS

Expert dans les technologies de l'Information et l'Internet. Expérience professionnelle spécialisée dans les Télécommunications, la vente en ligne et les paris et jeux en lignes, sur des projets de développement de sites et applications Web et Mobiles. Capacité prouvée à gérer des projets de tailles variées dans différentes organisations de travail (Agile, Cycle en V), en collaboration avec des équipes locales et virtuelles internationalement. Capacité à réussir dans un environnement exigeant et en perpétuelle évolution. Gestion d’équipes offshore.



• Plus de 18 ans dans les technologies de l'Information, dont six ans d'expérience professionnelle dans le domaine des Télécommunications.

• 6 ans d'expérience dans la gestion de projets d'applications Web et Mobiles dans un environnement Agile.

• Management de ressources offshores dédiées dans le cadre de projets de développement d'applications.

• Capacité prouvée à réussir dans un environnement exigeant et en perpétuelle évolution, aussi bien avec des équipe basées dans différents emplacements et sur des projets internationaux, qu'au sein d'une petite start-up.

• Divers développements professionnels, gestion de systèmes d'information et support technique.

• Parle couramment le Français (langue maternelle) et l'Anglais (bilingue).

• Qualifié dans la conception et le développement de bases de données efficaces et fonctionnelles.

• Transition réussie suite à trois fusions-acquisitions successives, employé de l'acquéreur aussi bien que de la société rachetée.



Mes compétences :

Project Manager

Informatique

iOS

Android

Software Developer

E-commerce

Développeur

SQL

Chef de Projet Technique

Paris

Londres

Freelance

New York

Chef de Projet Digital