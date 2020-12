Thierry FRANCOIS

14 ans d'expériences salariées et 6 comme intervenant indépendant dans des domaines divers liés à l'audit et l'évaluation de risques. (Estimation de préjudices, enquêtes et audit)

Responsable d'un centre de profit sur deux sites en Outre mer.

Principalement B to B



Compétences:

Formation généraliste Sup de co / gestion avec spécialistion en marketing opérationnel.

Maitrise complète de la chaine commerciale, managériale et administrative.

Summer session université de californie



Mes compétences :

international

Manager

management

marketing

responsable

conseil

Mobile

Gestion de projet

Audit