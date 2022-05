Thierry REBATE

Je suis en charge du département Prix de Revient depuis mi juin 2010 après une période de détachement de 10 ans au sein d'une filiale dans le cadre de sa création.

Intégrée au département "Offre de Restauration" (20 personnes), l'équipe se compose de 8 collaborateurs.

Nous avons pour mission de developper des menus, principalement dans le domaine de l'aérien, mais aussi pour la Restauration Hors Foyer, dans le respect de la prescription clients, pour le budget qui nous est alloué.



Actuellement administrées sur SAP (initialement sur People Soft), nous avons pour projet de basculer les nomenclatures sur un nouveau progiciel maison. Ce nouvel outil hébergera également les applications annexes permettant notamment de lancer les contrats de productions et d'administrer les plans de chargements des aéronefs pour lesquels nous avons pour mission de mesurer les temps d'interventions.



Nous travaillons en partenariat avec les départements tels que :

- Commercial

- Direction des achats

- Contrôle de gestion des unités

- Productions alimentaires des différents centres parisiens

- Direction générale



Cette fonction a constitué un challenge au plan managérial.

J'apprécie de diriger mon équipe dans un climat de travail coopératif axé sur la confiance, l'engagement et la sincérité.



J'ai toujours le sentiment d'apporter du concret au quotidien, mettant un point d'honneur à être au service de mes interlocuteurs et respecter mes engagements.



Mes compétences :

Tableau de bord

Budget

Gestion budgétaire

Relationnel

Gestion de projets

Méthode

Comptabilité analytique

Management