Thierry RENOUX

Les différentes fonctions que j'ai occupées au sein du ministère de la défense m'ont permis d'acquérir une grande expérience dans les domaines de la formation, de la logistique, du management, de la planification et de la gestion de projets. L'optimisation des moyens humains et matériels ont été au cœur de mes préoccupations. J'ai également développé des compétences complémentaires telles que l'élaboration d'orientations stratégiques ou le développement de ressources financières.



Mes compétences :

Evènementiel et logistique

Planification de projet

Gestion administrative

Management

Gestion événementielle

Logistique