Thierry ROBERTO

48 ans

Marié 3 enfants







Sorti de l'école avec un CAP,l'amour de mon métier m'a permi d'évoluer dans mon domaine.

Patîssier au "Train Bleu" puis responsable adjoint et ouverture d'un laboratoire de viennoiserie où mon chef me fait confiance et m'en donne la responsabilité.



Suite à un premier rachat de l'entreprise je m'oriente vers la vente à emporter et prend la responsabilité d'une première boutique.

En pure autodidacte et acharné de travail, j'apprend le commerce.



Le deuxieme rachat par le groupe SSP m'a permi de me révéler grâce à ses dirigeants qui me font confiance.

Reconnu comme un battant avec une forte resistance au stress, une analyse du buisness et une facilité à créer de l'emulation dans mes équipes de part mon caractère empathique, me permettent de réaliser mes objectifs financier et humain.