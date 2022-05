Thierry ROOSE

Ma Passion pour les marques, les produits agroalimentaires, les Hommes qui contribuent à leur développement et la recherche de la satisfaction du consommateur comme du client ont forgé mon parcours de Directeur Marketing.



D'Alsa au Speculoos Lotus, j'ai connu de belles histoires de marques.

Etablir leur cap de développement, contribuer à leur croissance et créer de la valeur sont au coeur de mon action.



Mes atouts :

- Ma double compétence : Stragégie Marketing-Innovation-Communication alliées au Catégory Management/Développement des Ventes.

- Mon expertise des circuits GMS/B2C et Circuits RHF/B2B







Mes compétences :

Management

Agroalimentaire

Brand management

Innovation

Category management

Promotion des ventes

B2C

Trade marketing

Communication

B2B

Stratégie Marketing

Marketing