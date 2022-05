Thierry ROUSSAT

J'ai une expérience professionnelle de plus de 37 ans dans des groupes industriels français et américains, constituée d'un volet technique, en R&D et gestion de projet, et d'un volet commercial, en développement d'affaires auprès de grands comptes et en ventes à l'international. J'ai ainsi développé de solides compétences en management d'équipes multiculturelles et en gestion d'affaires dans l'industrie et les services.



Mes compétences :

autonome

Commerciale

Developpement d'affaires

Direction commerciale

Direction générale

Direction technique

Gestion centre de profit

International

Management

Marketing

Marketing management

Organisé

PME

Technique

Travail d'équipe