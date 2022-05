Thierry SCHMITT

Je suis né un 10 février 1955 à Mulhouse. Je suis arrivé à Chelles deux ans après avec mes parents et grands-parents. J’y ai effectué ma scolarité primaire et secondaire que j’ai poursuivie au collège de Juilly. En 1973, j’ai suivi mes parents en Corse où ces derniers ont créés une concession automobile. J’ai passé mon baccalauréat (section sciences économiques) en 1974. J’ai ensuite fait DUT techniques de commercialisation puis un DEUG de droit à l’université de Nice. Ma formation a été complétée en 1977 par un diplôme de management délivré par le General Motors Institute à Flint Michigan USA.

J’ai ensuite intégré l’entreprise familiale dans laquelle j’ai mis en place le service comptable, le système informatique ainsi que tous les tableaux de bords de gestion. J’ai ensuite pris en charge un des deux centres de profit de l’entreprise manageant jusqu’à 15 collaborateurs.

Fin 1995, je suis revenu, pour des raisons personnelles en région parisienne pour poursuivre mon parcours professionnel.

J’ai, entre 1996 et 2012 occupé des postes de comptable unique et général dans diverses petites et moyennes entreprises principalement dans l’industrie, le commerce et les services.

En 2000, j’ai fait valider un DUT Comptabilité Gestion au titre de la VAE.





Mes compétences :

Comptabilité jusqu'au bilan

Sage Accounting Software > Sage Line 100

Restaurants

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet