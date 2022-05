Thierry SIFFERLEN

Professionnel dans le secteur de la grande distribution, spécialisé dans le bricolage doté d'une expérience étendue des différents métiers de ce dernier, ayant un fort esprit d'équipe et faisant preuve d'initiative, je bénéficie de plus de 20 ans d'expérience en matière de formation, de développement du personnel, en management d'équipe, en gestion d'un centre de profit, je possède d'excellentes capacités relationnelles, j'ai acquis des compétences techniques me permettant d'utiliser se savoir afin de gérer et de manager dans les différents secteurs du commerce et de la distribution.

J' ai intégré le mouvement E LECLERC dans le concept Brico à CERNAY et je retrouve dans cette enseigne le dynamisme , l'indépendance dans les choix , le combat quotidien pour être les moins chers en assurant toujours un service client qualitatif.

Chez E LECLERC nous allons à l'essentiel dans nos actions pour proposer tous les jours des magasins propres , accueillants et commerçants.





Compétences



LA GESTION D'UNE UNITÉ COMMERCIALE

LE MANAGEMENT D'EQUIPE





-Excellentes compétences en matière de communication et d'encadrement

-Grande capacité d'organisation

-Développement de compétences de leader dans le domaine de la vente

-Gestion des événements

-Budgétisation et prévisions

-Spécialiste des relations clientèle

-Achat et approvisionnement





Membre actif au conseil de développement de M2A.



Mon rôle de membre bénévole est d'élaborer des avis à partir d'un sujet choisi par le conseil ou que Mulhouse Alsace Agglomération ou le Pays propose.Participer à la vie de nos villes en tant que citoyen non élu.



Mes compétences :

Autonome

Dynamique

Méthodique

Pédagogue

Merchandising, gestion, management,prospection.

Rigueur

Ambition

Jardinage

Bricolage

Gestion d'un centre de profit

Merchandising /Gestion/ Management / Prospection/

Merchandising

Merchandising/Gestion /management d'équipe

Gestion

Gestion des stocks

Gestion des ressources humaines

Vente