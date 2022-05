Créée le 1er Mars 1993 par Xavier MIRAVETE, FIPAGEST est aujourd’hui une S.A. au capital de 250.000 Euros.



FIPAGEST compte plus de 850 clients sur toute la France suivis par six collaborateurs dont quatre conseillers financiers confirmés, membres de la Chambre des Indépendants du Patrimoine.



Les activités de la Société FIPAGEST s’articulent autour de 4 principaux pôles dynamiques :

- Département IMMOBILIER,

- Département ASSURANCE VIE,

- Département RETRAITE,

- Département VALEURS MOBILIÈRES.



Un suivi administratif de haute qualité des dossiers de nos clients est assuré par notre Back Office interne.



Un travail préalable d’analyse est réalisé systématiquement avec chaque client afin de définir ses objectifs de gestion, ses critères d’appréciation de la performance de ses investissements et ses impératifs en terme de risque.



Contact :

FIPAGEST

29 Quai des Comtes de Champagne

10000 TROYES

Thierry Simphal

tsimphal@fipagest.com

06.76.27.69.23



