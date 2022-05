Thierry TERNAT

J'ai une passion:la conduite du changement et le développement des ressources humaines au sein d’organisations complexes.

Une expertise dans le contrôle de gestion opérationnel et l’allocation de ressources.



•J’ai une solide expérience dans le pilotage et la sécurisation du profit dans l’industrie pharmaceutique et agro-alimentaire

•J’ai mis en place des systèmes d’information de gestion destinés à la prise de décision.

•Je suis attaché à promouvoir la culture financière et économique auprès des employés.

Depuis 1997 je travaille chez Pfizer, le N°1 mondial de l'industrie Pharmaceutique après avoir commencé ma carrière en 1986 chez Mars (M&Ms,Mars,Bounty,..)puis j'ai tour à tour acquis des expériences complémentaires dans l'industrie de la volaille chez Doux, ainsi que dans l'indusrie de l'armement chez Giat industrie.