Thierry THÉRON

1980 - 1988 : Carrière dans la vente et le marketing, dans le secteur de l'édition,



1988 - 1996 : Consultant puis associé du Cabinet Henri Philippe,



1996 : Création de N&T Entreprises en 1996 pour pouvoir offrir aux professionnels (entreprises, candidats) une prestation de conseil appuyé sur des convictions fortes et associé à un investissement personnel au côté des dirigeants dans le suivi et l'accompagnement des structures.

N&T Entreprise a 5 collaborateurs.



A titre personnel, je suis spécialiste des fonctions RH et des métiers liés à l'innovation.



Nos valeurs professionnelle se résument ainsi :



- Nous honorons nos obligation de moyen et de conseil, nous revendiquons une culture de résultat

- nos procédés sont transparents, nos démarches confidentielles

- Le recrutement est avant tout un acte de management



J'ai créé en 2012 un Think Tank appelé RH Café. c'est un cycle de rencontres formelles ou informelles permettant aux dirigeants et aux DRH d'échanger sur les thèmes intéressant la relation du travail et son évolution présente. derniers travaux : Sur la génération Y, 19 mars 2012 avec la participation des sociologues Denis Monneuse et Hervé Marchal. suivre ou copier le lien : http://www.nt-entreprises.com/?p=873