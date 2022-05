Thierry THÉVENOT

Domaines d'expertises :



Management :

Management de la compétence et de la motivation d’équipes, développement de l’autonomie.

Structuration et organisation du travail, définition des rôles individuels, adaptation des ressources et des moyens techniques, rédaction des procédures opérationnelles en tenant compte des contraintes et des réglementations.

Recrutement d’équipes techniques, mise en œuvre de parcours de formations.



Maintenance :

Direction d’une structure de maintenance et réparations de machines de production dans une industrie de haute technologie et pilotage d’un réseau de réparateurs de machines dans un contexte international.

Analyse de la qualité des prestations, définition des modes de défaillances et des boucles d’améliorations, mise en place d’indicateurs de performances et de reportings adaptés.

Définition des activités sous-traitées, négociations et rédaction des contrats d’externalisation de services dans l’industrie et dans le transport maritime.



Gestion de projets :

Définition et organisation de projets IT et R&D, définition des objectifs, des instances de décisions, de coordination et de pilotage, définition des équipes, des stratégies et des outils de gestion.

Mise en œuvre de projets, animation d’équipes, suivi et ajustement des taches, coordination des intervenants extérieurs, mise en place de la communication interne et externe, évaluation de projets, formalisation d’expérience.



Mes compétences :

Technique

Management

Gestion de projet