Thierry THIBAULT

Administrateur Domino

- connaissance de commandes d administration (Tell, load, pull, push... )

- Utilisation de la base AdminP

- Resolution d incidents et utilisation de la base de log



Administrateur Exchange 2010

Administrateur Office 365

-connaissance de PowerShell et edition de scrypt (Get-, set-,new-,if, foreach...)



Expérience dans la migration lotus vers office 365 ou outlook 2010



Mes compétences :

Autodidacte

Exchange 2010

Office 365

PowerShell

Microsoft Exchange 2013

Lotus Notes/Domino 8.52