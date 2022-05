Thierry THUILLIER

De formation universitaire en informatique, j'ai su tout au long de mon expérience professionnelle m'enrichir des compétences comptables et financières qui m'ont permis de gérer pendant plus de 17 ans plusieurs sociétés de tuyauterie industrielle.



Ma volonté et mon esprit d'ouverture m’ont apporté les éléments nécessaires à la résolution de toutes les problématiques que peuvent rencontrer une entreprise.



- Gestion d’une équipe de 3 personnes et support auprès des responsables de direction

- Supervision de la gestion administrative du personnel et de la paie

- Suivi des déclarations sociales (DADS, URSSAF, Retraite …)

- Établissement des tableaux de bord mensuels, supervision de la comptabilité générale et analytique

- Préparation et respect de la réalisation des prévisionnels (trésorerie, production)

- Suivi des flux financiers

- Contrôle des paiements clients et fournisseurs

- Mise en place et suivi de différents contrats (téléphonie, parc de véhicules, bureautique …)

- Interlocuteur privilégié auprès des établissements bancaires

- Gestion du parc informatique, paramétrage des logiciels de paie et compta

- Développement d'applications informatiques, importation et exportation de données



Mes compétences :

autonome

Comptabilité

Finance

Mobile

Organisé

Polyvalent