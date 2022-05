ÉTAT CIVIL

• Situation de famille : marié 5 enfants

• Nationalité : Française

• Age : 54 ans



TITRES ET DIPLOMES

. Expert Comptable diplômé

. Commissaire aux comptes

. Expert judiciaire en informatique de gestion

. Ingénieur informatique



FORMATION

• DUIA diplôme universitaire informaticien analyste

• Certificat Supérieur d’analyse et de traitement des données

• Diplôme d’expertise comptable Facultés Catholiques Lille



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



. Collaborateur principal Cabinets Bracq et Vandenburie 1975-1985

.Dirigeant Cabinet Conseil Thierry Trompette 1986-2007

. Professeur Facultés catholiques de Lille

. Ecole d’expertise comptable (informatique) 1984-1994

. IEFSI (3ème cycle management) 1994-1998

. ISEN (Droit de l’informatique) 1999

. EDHEC Lille(majeur audit) 2000-2006

. CFPB (formation bancaire : fiscalité) 1997-2004

. ARAPL (informatique)

. CNCC (membre du corps de formateurs nationaux ) 2000-2007







PUBLICATIONS

. Le dossier de contrôle informatique du Commissaire aux comptes (Bibliothèque Ordre des experts comptables)

. Combattre la fraude informatique (Revue française de comptabilité)

. Sécurité et risques informatiques (Gazette du Nord Pas de Calais)

. La certification des sites WEB de commerce électronique (les cahiers de l’audit : publication de la CNCC)

. WebTrust une mission de certification du commerce électronique (SIC : revue de l’Ordre des Experts comptables)

. La certification des informations financières sur INTERNET (les cahiers de l’audit )



RESPONSABILITES PROFESSIONNELLES ET INSTITUTIONELLES

. Représentant français pour la CNCC auprès de l’IT Committee de l’IFAC 2002-2004

. Président de la commission informatique de la CNCC 2000-2004

. Coordinateur européen du Consortium EIN (European Innovation Network) réunissant toutes les Instituions Européennes des Auditeurs (CPA) engagées dans WebTrust. 2000-2002

. Délégué informatique régional de la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de la Cour d’Appel de Douai 1998-2001

. Membre de l’AFAI (association française d’audit informatique)

. Membre de la Compagnie Nationale des Experts judiciaires en informatique

. Membre du corps de contrôleurs d’activité de la CRCC 1998-2000

. Président du groupe de travail « INTERNATIONAL » au seing de la Commission informatique de la CNCC 2005-2006

. Membre de l’Académie des sciences et techniques comptables et financières 2005-2007

. Responsable du groupe de travail GT14 : Convergence systèmes informatiques et systèmes comptables au seing de l’Académie 2005-2006



DOMAINES SPECIFIQUES D’INTERVENTION

. Audit du contrôle interne et du système d’information

. Secteur bancaire et financier

. Secteur marchand : VPC et négoce GMS

. Secteur industriel : automobile, alimentaire

. Secteur des services : assurances, intérim



LANGUES

Français – Anglais –



ACTIVITES COMMUNAUTAIRES

Responsable du dossier de Normalisation européen de certification des sites de e-commerce



Mes compétences :

Audit

Commissaire aux comptes

EXPERT COMPTABLE

Informatique

Normes comptables