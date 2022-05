Thierry VALLAUD

Dirige la connaissance clients de ProBTP

Plus de 25 ans d'expérience

3 doctorats, 6 masters

Spécialisations : Satistique, data mining, marchine learning, analyse de base de données, marketing

Court passage chez Catalina comme DIrecteur de la data science

Directeur de la data science de BVA pendant 3 ans, la data science est devenue un des piliers de la base line de BVA

Directeur Data Mining de SOCIO pendant 8 ans, à l'apogée de SOCIO

Auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet

Quand vous avez une question sur ces sujets briefez moi et je vous répondrai précisément, sans langue de bois et buzz word à la mode qui cache souvent un manque de fond chronique.pondrai. Vous pourrez comparer avec les propositions des autres.



Mes compétences :

Data mining

SPSS

Statistique

Analyse de données

Bases de données

Machine Learning

Intelligence artificielle