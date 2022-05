Thierry VAREILLAS

19 ans d'expérience dans le domaine des Systèmes d'Information en interface entre les métiers et le métier informatique, actuellement j'interviens particulièrement sur des prestations de Schéma directeur - Audit - Plan Progrès, Pilotage MOA, AMO SI, Gouvernance de l'Information.



Au sein de Sopra Group, je suis le directeur de la practice Conseil et Accompagnement à la Transformation de SI ("CATS" : Accompagnement dans la stratégie SI, Organisation de processus Métier, Conduite du changement, Pilotage stratégique et opérationnel, Conseil Métier (Secteur public, Services financiers, Industrie), AMOA SI, Organisation recette et déploiement pour le compte de métiers).

A ce titre je mène des missions fonctionnelles au niveau métier, tout en dirigeant une équipe de consultant ou manager, et en animant une communauté de talents.

Je recrute de forts potentiels fonctionnels ayant une ou plusieurs spécialisations sectorielles (Secteurs d'activité comme la Banque ou Métiers autre que les métiers de la DSI), processus métiers, motivé par le développement commercial, qui soit créatif mais pragmatique et ayant l'esprit d'entreprendre.

Je me positionne en expert de la transformation numérique au sein d'entreprises.



Mes compétences :

Cahier des charges

Approche processus & Méthodes

Schéma directeur

Gouvernance de l'Information

Pilotage projets

GED

Organisation DSI

Audit Projet