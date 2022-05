Thierry VERDRU

Exerçant depuis 37 ans dans le secteur agro-alimentaire, plus précisément en matière de trituration et mélange d’épices et d’ingrédients, j’ai développé mes compétences sur la base d’une formation technique.



Homme de terrain, j’ai occupé différentes fonctions dont les responsabilités se sont accrues au fil des ans. Ainsi, j’ai participé activement à l’augmentation de la productivité de l’entreprise en améliorant la gestion de flux et l’outil de production. Pour cela, j’ai étudié et créé des lignes de trituration mais aussi de production afin de concevoir de nouveaux produits qui ont été brevetés. Ayant participé à l’élaboration d’un programme de gestion de production, j’ai en outre, acquis une expérience significative dans le domaine informatique ce qui m’a permis de prendre la responsabilité d’administrateur de réseau. Ma capacité d’adaptation alliée à une forte rigueur m’ont permis de relever, avec succès, les défis qui m’ont été proposés.



Mes compétences :

Achats

Logistique

Maintenance

Production

Responsable production

Informatique