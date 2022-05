Thierry VIDAL

Expert du Management de Projet, j'ai débuté ma carrière en tant que Responsable Industrialisation pour Eurocopter (EADS) avant de multiplier des missions de consulting Management de Projet et Conduite de Changement dans les domaines du Transport (Airbus, Matra Marconi Space, Renault, ...).



Entre 2001 et 2009 j'ai travaillé pour Siemens Transportations Systems sur de grands projets de construction internationaux (métros clé en main) pour évoluer vers les fonctions de Directeur Technique puis Directeur de Projet.



Entre 2009 et 2015 j'ai intégré Alstom Power pour prendre la charge du Planning au sein d'Alstom Power Hydro puis du Contract Management pour le Business Nucléaire d'Alstom.



Depuis Septembre 2015, j'ai pris la direction du Contract Management du groupe DCNS.



D'histoire personnelle et de culture résolument internationales, j'ai passé une grande partie de ma vie et la moitié de ma carrière à l'étranger et possède à ce titre une très bonne maîtrise de la langue Anglaise, des qualités relationnelles, ainsi qu'une pratique et des connaissances poussées en Common law.



Ma formation scientifique, mes missions de consultant dans les domaines de l'Aéronautique et du Spatial, mes récentes fonctions de Directeur de projet m'ont permis d'aborder et de maîtriser les problématiques, techniques et technologies les plus variées ainsi que les méthodes de gestion et de management les plus abouties.



Après l'Aéronautique, le spatial, l'automobile, les transports urbains, l'énergie, j'opère dorénavant dans le domaine de la construction navale de défense dans le but d'approfondir encore plus ma connaissance de la gestion et du management de grands projets et contrats EPC internationaux.



Mes compétences :

Transport

Organisation

Industrie

Aéronautique

Management

ERP

International

Planning