Thierry WILHELM

L’approche que je vous propose a pour vocation :

. De vous aider à mettre en place ou accompagner votre démarche de prévention sur les 3 dimensions de votre activité que sont l’Homme, l’Organisation et le Matériel,

. D’utiliser des méthodes de façon à impliquer l’ensemble des acteurs et de sensibiliser vos collaborateurs concernés aux outils et méthodes utilisés,

. D’analyser - d’évaluer - de proposer des actions, autant sur des aspects managériaux que sur des problèmes opérationnels, autant sur des événements ponctuels que sur des situations chroniques, autant sur des situations existantes que sur des projets.



Ensemble nous travaillerons à optimiser vos organisations et systèmes de travail de manière à promouvoir pour vous et vos collaborateurs un environnement de travail sûr, sain et performant.



Mes compétences :

Expert

Ergonomie

Formateur

TMS

Santé

IPRP

Sécurité

Ergonome

Prévention

Pénibilité