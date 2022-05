Thizy YANNICK

Mes compétences :

- gestion de projet (RH et informatique liée aux RH): gestion des compétences, SIRH...

- conseil en organisation : audit de processus, réorganisation de fonction / service, mise en place de CSP...

- gestion administrative du personnel

- paie

- gestion des temps et activités

- formation

- recrutement

- animation d'équipe



J'ai été et/ou je suis toujours engagé bénévolement dans des associations et dans la vie locale : Présidence / Trésorier de MJC, accompagnement social puis gestion des R.H. bénévoles à Habitat et Humanisme, animation d'une commission sur l'urbanisme au Conseil de quartier...



