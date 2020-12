Thomas BECUWE

-Préparation et envoi à l'ACD du reporting FATCA ainsi que du fichier d'échange automatique d'informations



-préparation des déclarations du précompte libératoire luxembourgeois;



-production de relevés fiscaux (2047, 2778, relevés belges et espagnols)



-suivi des dossiers de mise en conformité fiscale des clients



-rédaction de procédures opérationnelles et des contrôles de la cellule (reporting et contrôles Fatca, prélèvement libératoire luxembourgeois)



-analyse des dysfonctionnements constatés en matière de fiscalité opérationnelle et suivi de la prise en charge par l'IT



Mes compétences :

Anglais

Audit

Audit & contrôle de gestion

Contrôle de gestion

Coréen

ERP

Espagnol

Français

Internet

Système d'Information

VBA

VBA Excel