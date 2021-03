Thomas BELLIATO

Maître d'armes diplômé depuis 2010, j'enseigne dans trois clubs du département de l'Aude (11) depuis 2001, d'abord en tant qu'enseignant assistant puis en tant qu'enseignant principal. Je totalise environ 150 élèves sur mes trois structures.

Passionné par l'histoire et le théâtre, j'ai ouvert deux sections d'escrime artistique, une à Carcassonne et une à Castelnaudary. Cette dernière fonctionne très bien puisque nous tournons très régulièrement sur des fêtes historiques, galas caritatifs et conventions diverses.

Ayant à cœur de faire découvrir l'escrime au plus grand nombre, je me suis formé à l'escrime handisport et j'ai développé cette pratique à Castelnaudary où, depuis 4 ans maintenant, une section handisport existe.

Soucieux de rester à l'écoute des évolutions de mon sport, je continue de me former aux pratiques novatrices actuelles.

Depuis 2013, je participe à des stages AMHE, spécialité combat épée-bouclier et lance-bouclier XIII ème siècle.

Formé "Escrime et cancer du sein" par Efformip et l'association Riposte depuis 2014, j'ai mis en place le protocole sur la ville de Castelnaudary en 2015.

Formé "Escrime et EHPAD" par la Fédération Française d'Escrime depuis 2015, je suis actuellement dans une phase de prises de contact avec les organismes du bassin du Lauragais.



Mes compétences :

Escrime Handisport

Escrime Sportive

AMHE

Escrime Artistique

Escrime et cancer du sein

Escrime et EHPAD