Thomas Bettinger débute tôt sa pratique artistique avec l’étude de la clarinette puis du saxophone en parallèle de cours de théâtre, qu’il poursuit au CNR de Bordeaux en Art Dramatique puis en Art Lyrique dans la classe de Lionel Sarrazin.

En 2005, il co-fonde la compagnie Lyrique Opéra Bastide, troupe d’opéra à la mission professionnelle et pédagogique dont la marraine est Béatrice Uria Monzon.

On a pu entre autres l’applaudir dans l’opéra pour enfants « Emmeline au Pays des Elfes », les concerts Juifs et Cabarets et l’adaptation « Si j’osais Carmen » à la base sous-marine de bordeaux.

Avec l’O.C.P. Verteuil (Lot et Garonne), on a pu l’entendre dans Carmen et La Belle de Cadix, respectivement dans les rôles de Remendado et de Manillon, et la tournée « Récital d’Opéra » avec orchestre.

Il crée en février 2009 « Aucassin et Nicolette » de l’ensemble médiéval Trefontane,

puis « l’Etoile » de Chabrier avec Opera Bastide.

En novembre et décembre 2010, il chante à Paris et Bordeaux sous la direction de Dominique Sourisse le role d’Ottavio dans le Don Giovanni de Mozart.

En juin 2011, il interprète Tamino dans la Flûte Enchantée de W.A. Mozart sous la direction de Bruno Ricaud.

Début 2012, il interprète “l’hôte du bal” dans La Cerisaie à l’Opéra Garnier, creation contemporaine de Philippe Fénelon.

A la rentrée 2012, il enregistrera un opera oublié de Catel, “les Bayadères”



En Aout 2008, il est invité à Bayreuth au titre de boursier du cercle Wagnérien de Bordeaux.

Il remporte le prix Irène Jaumillot du concours national de Béziers 2008.



Mes compétences :

Chant

Théâtre

Musique

Opéra