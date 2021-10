Thomas LESOBRE

Nombreuses expériences en Comptabilité, Audit & contrôle internes, Système d'information de gestion et essentiellement Contrôle de gestion, en France et à l'étranger (Tchad, Pays-Bas), et ce tant au niveau métier / opérationnel qu'au niveau corporate / stratégique. Actuellement Chief Data Officer pour la Finance du groupe Air France.



En parallèle, j'ai obtenu mon Doctorat en Sciences de gestion (co-direction ESCP - Dauphine) en 2002. Après avoir été professeur assistant à l'ESCP et Dauphine, j'ai animé de nombreuses formations (Telecom Ecole de Management, ESCEM, ...) à des niveaux Master et MBA / executive MBA, et lancé de nombreux supports de formation au sein du groupe Air France (dont une VAE collective de niveau M2). Depuis Septembre 2020, je suis Professeur Associé à l'Université Paris-Nanterre.