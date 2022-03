Tiphaine FISCHER

SAVOIR

- Connaissance du Système Qualité

- Connaissance normes et référentiels qualité, Sécurité, Environnement

Normes :

- ISO 9001 Version 2015

- ISO 14001

- ISO 45001

- Structure de conduite de projet

- Mise en place des statiques et Indicateurs

- Management



SAVOIR FAIRE

- Mettre à jour lensemble du système documentaire

- Mettre à jour et suivre les plans dactions

- Réaliser les audits internes

- Gérer les audits de certification

- Animer le système qualité

- Animer les revues de processus

- Suivre les indicateurs

- Gestion des instruments de mesure

- Vérifier la bonne exécution dans les règles de lart et dans les exigences du clients



Informatique :

- CLIPPER

- SAP

- PACK Office



SAVOIR ETRE :

- Ecoute

- Bon relationnel

- Esprit d'équipe

- Rigueur / Organisation

- Dynamisme

- Autonome