Tom GILLET

Professeur de culture générale, collaborateur de cabinet, assistant de direction ayant des expériences diverses en collectivités territoriales, dans l'enseignement à l'étranger.

Expertise dans les domaines des Sciences politiques, de la géopolitique méditerranéenne, des phénomènes religieux modernes.

N'hésitez pas à me solliciter pour intervention, documentation, expertise.



Publications :

Mémoire traitant des relations entre religion et modernité, sous la direction de Madame Sturzeneger - Benoist

Mémoire traitant de la campagne des élections municipales à Aix-en-Provence en 2008



Mes compétences :

Management d'équipe

Sciences politiques

Géopolitique de la Méditerranée

Collaborateur de cabinet

Conduite d'entretien et de réunion

Rédaction de dossiers ou communiqués presse

Rédaction de discours

Organisation d'évènements

Relations publiques

Relation presse et publique