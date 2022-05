Tony CLOCHARD

Je donne des cours de comptabilité et finances je propose un accompagnement personnalisé et je joue un réel rôle de conseil.

Mon expérience professionnelle me permet d'illustrer mes cours par des exemples concrets







Je suis aussi à la disposition des professionnels qui souhaitent optimiser la gestion de leur entreprise ainsi que leur trésorerie . Je vous apporte des conseils personnalisés afin d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.



Je vous apporte des conseils dans dans les domaines suivants:



- contrôle de gestion, finances, gestion prévisionnelle, business plan

- autres prestations personnalisées.



Mon expertise technique me permet d être rapidement opérationnel et d'apporter une réelle valeur ajoutée au développement de votre structure. Je suis spécialisé notamment dans l'optimisation et la formation en gestion pour les restaurants.







N'hésitez pas à me contacter.





Je suis reconnu pour mon enthousiasme, mon implication, ma ténacité, et ma qualité de service. En outre mes interlocuteurs ont reconnu à mainte reprise mon sens relationnel et mon esprit d’équipe.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Contrôleur de gestion

Comptabilité analytique

Contrôle de gestion industriel

Contrôle budgétaire

Business plan

Tableaux de bord de pilotage

Tableaux de bord

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Business Objects

Accès

Stratégie de communication

Conseil