Tony EMERY

Ingénieur SIG dans ma collectivité, j'ai acquis une dizaine d'années d'expérience dans ce domaine.



La particularité de mon approche est l'exploitation massive des données provenant de la base de données géographique libre OpenStreetMap.



Notre SIG est l'un des plus avancé de France dans l'intégration des données OpenStreetMap et dans le croisement de ces données libres avec celles de nos données métier.



Par ailleurs, je suis administrateur de l'association OpenStreetMap France depuis 2013 et mandataire pour le Grand Sud-Est depuis 2012.



Animateur et enthousiaste à l'idée de partager ce savoir-faire, je présente régulièrement mes travaux dans des colloques professionnels régionaux (CRIGE PACA, AITF, géomètres, Établissements Publics Numériques,...) et nationaux (Décryptagéo, forums et conférences ESRI, State Of The Map France,...)



Parmi d'autres spécialisations déployées, j'ai participé et animé des groupes de travail concernant la numérisation du cadastre (norme CNIG) et déve



Mes compétences :

SIG

géographie

prospective territoriale

cartographie

travail collaboratif

géomatique

gestion de projets

Collectivité territoriale

Web

Administration de bases de données

Open data