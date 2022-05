Tony GINDER

Fort d'une expérience en Etudes de Prix, sur des ouvrages fonctionnels, en corps d'état architecturaux (clos-couvert et finitions intérieures). Je travaille principalement sur des projets en appel d'offre et Conception-Réalisation.

Mon travail au quotidien consiste à chiffrer, faire des plannings d'exécution, et accompagne le commercial dans la remise des offres.

Je cherche désormais à ouvrir mes connaissances, et offrir mes compétences sur d'autres postes, autre qu'en Etudes de prix.



Mes compétences :

Planification

AutoCAD

Microsoft Project

Étude de prix

Microsoft Office