Tony MANGIONE

Fort d'une expérience de 13 ans dans le domaine de la micro-electronique, mon profil est orienté sur le résultat et vers le service client.



Mon poste actuel est à dimension internationale en collaboration avec les différents sites de production et nationale avec nos clients internes. L’étendue de mon travail concerne l’ensemble de l’activité engineering et production du site de Grenoble dont j’ai l’entière responsabilité (il s’agit de plaques de silicium, prototypes et produits finis livrés aux sites d’assemblage, de production ou envoyé directement au client final)



Management de 3 pôles d'activités (Planning, procurement, informatique)











Mes compétences :

Vision

Coordination