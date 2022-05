Freelance et expert autour de projets sous LINUX, je suis ingénieur des Art et Métiers (ENSAM-1996). Mon expérience professionnelle de 12 ans m'a amené à côtoyer diverses plate-formes techniques et à appréhender de multiples projets pour des clients Grands-Comptes dont vous retrouverez les références sur mon site. J'interviens tant sur des prestations de service autour d'une expertise sur les logiciels libres et le système Linux en particulier, mais également en tant que formateur Linux.



Depuis 2005, j'ai crée mon propre organisme de formation spécialisé sur Linux, et propose différents cursus de formation Linux adaptés afin de permettre à des utilisateurs de tous niveaux (débutants ou confirmés) d'aborder sereinement l'utilisation et l'administration de systèmes Linux.



Tony OGER



Consultant - Formateur Linux

Mes compétences :

Debian

Sécurité Linux

Formation Linux

Architecture

Administration Système Linux