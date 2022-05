Tony RODRIGUE

• Gestion d’un périmètre de 9 restaurants sur Paris et Provinces-management opérationnel des équipes cuisines - 120 collaborateurs

• Garant d’une prestation culinaire qualitative et adaptée à l’identité de chaque restaurant

• Création, innovation, recherche & développement - nouvelles recettes, montée en gamme des offres et produits, tendances et analyse du marché, nouvelles technologie culinaire





Mes compétences :

Restauration

Créativité

Management opérationnel

Gestion de la qualité

Recherche & développement