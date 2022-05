Véritable homme de terrain polyvalent, c’est mon parcours personnel, mon expérience et les connaissances apportées par la formation de responsable d’établissement touristique qui me donnent, les compétences et capacités indispensables à une gestion optimale d'une structure d'hébergement touristique, dans tous les sens du terme.



Mes compétences :

Dynamique

Polyvalent

Rigueur