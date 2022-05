TOP HÔTESSES RECRUTEMENT, Société spécialisée dans l'accueil et la Relation Client vous propose son expertise.



Nos prestations concernent, l’accueil administratif et commercial, la vente, le conseil et le renseignement client.



"Parce qu'un client bien accueilli, est un client qui revient"​



Notre vocation est, et sera toujours de faire gagner du temps aux entreprises, en leur proposant des ressources qualifiées, ayant reçu une formation de qualité en fonction de leurs besoins.



- Nous formons,

- Nous plaçons,

- Nous accompagnons



Notre équipe, constituée de RH, de formateurs et de commerciaux est toujours à l'écoute de ses clients afin de leur offrir un service optimal.



Nos domaines de compétences:



- Relation client, Télé action

- Accueil téléphonique et physique en entreprise

- Accueil en hôtellerie et événementiel

- Secrétariat, assistanat de direction

- Services généraux





Contact: infos@tophotesses-recrutement.fr Tel: 06 05 16 37 75 Site web:Array





Mes compétences :

Formation

Recrutement

Placement