Toubkal AVENTURA

Une randonnée extraordinaire, dans une montagne à la fois vivante et sauvage qui nous conduira par un itinéraire progressif au sommet du Toubkal (+ de 4000m), point culminant de toute l'Afrique du Nord.

Le dénivelé journalier de cette randonnée n'excède par les 1000m (dénivelé en montée) et rend accessible au plus grand nombre de trekkeurs, ce splendide et incontournable sommet du Toubkal. Ainsi, nous empruntons les chemins muletiers ancestraux, ceux qu'utilisent tous les jours, à pied, les habitants de ces villages du bout du monde. Tout en restant dans l'ambiance montagne propre à cette randonnée, vous apprécierez certainement le confort d'une maison d'hôte en fin de parcours, et contemplerez de votre terrasse le sommet accompli



Les points forts

La dernière nuit du trek en chambre d'hôtes à Imlil

Une ascension et retour en douceur

Un dénivelé n'excédant pas les 1000m/jour (en montée)

Le programme 7 jour contacter nous:

www.toubkal.es

toubkalaventura@gmail.com

+212678460795