Toufik CHAMINI

SOFTYS est une société créée en 2005 dont l'activité principale est centrée autour des bases de données et des systèmes d'informations destinés aux métiers du marketing et de la finance.

Nos activités:

MOA :

- Business intelligence (Datawarehouse, Datamart, Big data)

- Banque (Retail, Leasing, Revolving...)

- Assurance (Prévoyance, Epargne, IARD)

Marketing:

- Analyses de données

- Études et reporting

- Décisionnel

- Digital

- Traitement de données



Mes compétences :

Business Intelligence

Assurance

MOA

EKIP

Conseil

Business Objects

Maîtrise d'ouvrage

Crédit-bail

Oracle

Big data