Toufik KHODIR

Passionné de sport et de management, il m'est venu, tout naturellement l'idée de postuler à Décathlon.

Entré en mai 2000 en tant que stagiaire, j'ai su trouver ma place au sein de cette riche entreprise et après avoir occupé plusieurs postes, j'occupe actuellement celui de Directeur Magasin.

Un métier complet qui me permet de m'épanouir et de toucher à de nombreux domaines.



Mes compétences :

Merchandiser

Formateur

Commerce

Management

Politique commerciale/conquête de nouveaux ma

Analyse de données