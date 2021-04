Je suis étudient a l'université de boumerdes (UMBB) en master 2 en génie des procédés option: raffinage et technologie des hydrocarbures,

je suis spécialiser dans le domaine hydrocarbure (pétrole et gaz)

j'ai 22 ans, célibataire, bien former chez sonatrach (5 stage professionnelle)

cherche un travail.



Mes compétences :

Chimie industrielle

Chromatographie

Raffinage

Chimie organique

Chimie analytique

Pétrochimie

Pétrole

Norme HSE

Gaz naturel