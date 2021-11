Tristan Buscato FORMATEUR COACH MANAGEMENT MOTIVATION LEADERSHIP

CONTACT 06 68 42 63 76 t.buscato@gmail.com



Diplômé de Sciences Po Paris et de Psychologie, je suis passionné par les déterminants de l'épanouissement humain et de la performance. J'accompagne et forme les managers et leaders dans l'art du management et du changement.



Parce que ce n'est pas seulement la performance qui fait la motivation, mais bien la motivation qui fait la performance dans le changement. Et que tout l'art du management et du leadership est de créer toujours plus de plaisir, de motivation et de performance tant individuelle qu'organisationnelle ...



Au plaisir d'échanger avec vous



Tristan Buscato

Client : UCPA / GMF / APAVE / CASINO / SUEZ / AUCHAN / GRETA / CETELEM / BNP / MGEN / SANTE SERVICE / SNCF...



- Manager vers plus de motivation et de performance

- Optimiser son temps et son stress pour plus d épanouissement

- S'auto-motiver pour performer !

- Manager les personnalités difficiles

- Mieux vivre et manager le changement

- Trans-formation des individus et des organisations

- Devenir un Leader Positif !

- Cohésion et prise de Décision en Intelligence collective...





Mes compétences :

Droit du travail

Management

Gestion des compétences

Psychologie

Conduite du changement

Recrutement

Qualité

GPEC

Droit

Droit social